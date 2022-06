Bundesamt für Katastrophenschutz : Neuer Behördenchef Tiesler will Kooperation für Katastrophenlagen verbessern

Berlin Innenministerin Nancy Faeser hat am Mittwoch den neuen Präsidenten des Bundesamtes für Katastrophenschutz vorgestellt. Dieser plädierte in seiner Antrittsrede unter anderem für eine bessere Vernetzung von Bund, Ländern und Wissenschaft.

Der neue Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz (BBK), Ralph Tiesler, will die Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bundeswehr beim Zivilschutz verbessern. Die Notwendigkeit ergebe sich aus den Erfahrungen aus der Hochwasserkatastrophe, der Corona-Pandemie und der Aufnahme von Flüchtlingen, sagte Tiesler am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Diese Aufgabe werde am stärksten im Vordergrund seiner Arbeit stehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte Tiesler am Mittag in Berlin vorgestellt. Der 62-Jährige folgt auf den CDU-Politiker Armin Schuster, der auf den Posten des sächsischen Innenministers gewechselt ist.