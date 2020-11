Rekordsumme : Bundesagentur gibt 62 Milliarden Euro aus

Nürnberg Die Corona-Krise kostet die Bundesagentur für Arbeit richtig viel Geld, vor allem zur Finanzierung von Kurzarbeit und gestiegener Arbeitslosigkeit. Die Milliardenrücklage geht drauf - und der Bund muss noch zusätzlich helfen.

Die von der Corona-Krise finanziell stark beanspruchte Bundesagentur für Arbeit wird im laufenden Jahr die Rekordsumme von 62 Milliarden Euro ausgeben. Dies führe zu einem Defizit von 27 Milliarden Euro, das durch einen Griff in die Rücklage und eine Liquiditätshilfe des Bundes ausgeglichen werden soll, sagte Finanzchefin und Vorstandsmitglied Christiane Schönefeld am Freitag in Nürnberg.