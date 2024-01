Ausblick der Bundesagentur für Arbeit Zahl der Arbeitslosen soll 2024 weiter zunehmen

Die weiterhin schwache Konjunktur, aber auch Schwierigkeiten der Unternehmen bei der Planungssicherheit lassen viele zögern, neues Personal einzustellen. Unsicherheit lösen nicht nur die äußeren Umstände, wie etwa die Folgen der Kriege in der Ukraine oder in Nahost, aus. Auch unklare politische Vorgaben, etwa bei der Energiewende oder bei staatlichen Förderprogrammen, verunsichern viele Arbeitgeber. Dabei klagt die große Mehrheit über den zunehmenden Mangel an Fachkräften und auch an durchschnittlich gut ausgebildeten Arbeitskräften.