Viele Jahre nach dem Aus : Bund will Magnetschwebebahn jetzt als Nahverkehrsmittel prüfen lassen

Berlin Viele Jahre nach dem Aus des Transrapids schwebt der Bundesregierung vor, künftig neben den Standard-Zügen auf den Gleisen auch Magnetschwebebahnen als Alternative einzusetzen. Derzeit werden Studien erstellt.

Das Bundesverkehrsministerium will mit einer Machbarkeitsstudie den Einsatz von Magnetschwebebahnen im Nahverkehr untersuchen lassen. Man wolle prüfen, welches technische, wirtschaftliche und ökologische Potenzial die Technologie auch im Vergleich zu anderen Transportmitteln wie U-Bahn, Regionalbahn oder Straßenbahn habe, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Montag in München. Dabei handele es sich um ein „völlig neues Magnetschwebesystem "Made in Germany"“, entwickelt von dem Baukonzern Max Bögl im oberpfälzischen Sengenthal.