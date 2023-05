Flüchtlingsgipfel Bund will Ländern eine Milliarde Euro zusätzlich für Flüchtlinge geben

Dabei gaben sich beide Seiten gut vorbereitet. Ein Treffen der Länder im Gebäude des Bundesrates verlief derart gründlich, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sich am Mittag erst einmal von seinen Kolleginnen und Kollegen verabschiedet hatte. Fast wirkte es so, als wäre der CSU-Mann auf der Flucht. Vor dem Flüchtlingsgipfel. Bund und Länder hatten zuvor mit Hochdruck an einem gemeinsamen Text für ein Abschlusspapier gearbeitet. Etliche E-Mails seien hin- und hergegangen. So? Oder besser so? Oder doch so? In den Entwürfen finden sich noch viele Sätze in eckigen Klammern, weil strittig. Die Länder verweisen auf 100.000 neue Asylbewerber bereits in diesem Jahr, der größte Teil seien Menschen, die aus Afghanistan, Syrien, Irak und der Türkei geflohen seien. Hier wollen die Länder mehr Geld vom Bund, weil die Leistungen für Unterbringung und Integration, etwa für Kita-Gruppen und Sprachkurse gestiegen seien. Am Ende müssen Scholz, Weil, Wüst und Co. dann doch nicht durch die Nacht. Weil hatte zuvor schon wissen lassen, er sei „definitiv kein Freund von Nachtsitzungen.“ Wüst schiebt trocken hinterher: „Für ein gutes Ergebnis bleibe ich auch ein Stündchen länger.“ Jetzt haben sie kurzfristig eine Milliarde Euro mehr für Flüchtlingshilfe in der Kasse. Für einen Abend Arbeit in Berlin. Die Rechnung kann sich sehen lassen.