Gipfeltreffen in Berlin Bund und Kommunen wollen Fernwärme-Renaissance

Unterdessen wurde am Montag anderswo in der Hauptstadt weiter an einem Kompromiss beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz gefeilt, der spätestens an diesem Dienstag stehen soll, um das Gesetz noch vor der Sommerpause durch das Parlament zu bringen. Habeck hält eine baldige Einigung in der Ampel-Koalition für möglich. „Meiner Ansicht nach steht einer politischen Einigung nicht mehr viel im Weg“, sagte der Grünen-Politiker am Montagnachmittag. „Aber man muss sie dann natürlich auch wollen und herstellen.“ Die Korridore für eine Einigung seien beschrieben. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai zeigte sich hingegen zurückhaltend. Er könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob der Entwurf am Dienstag auf die Tagesordnung des Bundestags gesetzt werde, sagte Djir-Sarai am Mittag. Für ihn sei ohnehin nicht der Zeitplan entscheidend, „sondern dass wir am Ende ein gutes Gesetz machen“.