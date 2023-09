Schieneninfrastruktur jahrzehntelang vernachlässigt Bund startet umfassende Bahn-Sanierung – „Geld ist da, es kann losgehen“

Bis 2027 sollen trotz angespannter Haushaltslage rund 40 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Freitag auf dem Schienengipfel 2023 in Frankfurt. Die Bahn müsse „endlich zu einem zuverlässigen, pünktlichen und auch moderneren“ Verkehrsmittel werden. Die Schieneninfrastruktur sei jahrzehntelang vernachlässigt und an ihre absoluten Grenzen gebracht worden. Das entspreche nicht der Erwartung der Fahrgäste und passe nicht zum Anspruch des Standorts Deutschland. Der FDP-Politiker appellierte an Bahn und Bauwirtschaft, die Sanierung nun gemeinsam anzugehen: „Das Geld ist da, es kann losgehen.“