Bundesamt für Migation und Flüchtlinge : Bund meldet so viele Asylanträge wie seit 2017 nicht mehr

Bund meldet so viele Asylanträge wie seit 2017 nicht mehr

Migranten an der Essensausgabe im polnisch-belarussischen Grenzgebiet. Foto: dpa/Pavel Golovkin

Berlin Die Machtübernahme durch die Taliban, die Migrationsroute über Belarus: Dass 2021 wieder mehr Asylbewerber nach Deutschland kamen, hat verschiedene Gründe. Ein Vergleich mit 2020 bietet sich nicht an. Denn im Jahr eins der Pandemie waren viele Grenzen ziemlich dicht.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Asylanträge gestellt worden wie seit 2017 nicht mehr. Wie aus Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervorgeht, nahm die Behörde 2021 rund 190 800 Asylanträge entgegen. Die Zahlen liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Rund 148 000 der Anträge betrafen Ausländer, die erstmalig in Deutschland einen Asylantrag stellten - dies ist der höchste Stand an Erstanträgen seit 2018. Etwa 17,5 Prozent der Erstanträge wurden eingereicht für Kinder im Alter von unter einem Jahr, die in Deutschland geboren wurden.