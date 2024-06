Bund-Länder-Gipfel Pflichtversicherung gegen Extremwetterschäden kommt vorerst nicht

Das Spitzentreffen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag in wichtigen Fragen noch keinen Durchbruch gebracht. Beide Seiten versprachen, weiter an den Themen zu arbeiten. Die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten soll weiter geprüft werden. Eine Pflichtversicherung gegen Extremwetterschäden kommt vorerst nicht. Gelobt wurde eine Einigung auf schnellere Genehmigungsverfahren.