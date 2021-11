Mit 125 Millionen Euro : Bund-Länder-Initiative will Schulen „in sozial schwierigen Lagen“ fördern

Berlin Dabei sind 13 Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie zunächst 200 Schulen. Die Initiative richtet sich an alle Schularten und Jahrgangsstufen im Primarbereich und in der Sekundarstufe I.

Bund und Länder wollen in einer auf zehn Jahre angelegten Initiative mit insgesamt 125 Millionen Euro Schulen „in sozial schwierigen Lagen“ fördern. Unter dem Motto „Schule macht stark“ sollen gemeinsam mit 13 Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie zunächst 200 Schulen die Bildungschancen sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler verbessert werden, wie das Sekretariat der Kultusministerkonferenz am Montag in Berlin zum Auftakt einer zweitägigenTagung mit rund 400 Beteiligten mitteilte. Die gemeinsame Initiative von Bund und Ländern richtet sich an alle Schularten und Jahrgangsstufen im Primarbereich und in der Sekundarstufe I.