Treffen der Länder mit Kanzler Scholz Beziehungsstatus weiter ungeklärt

Erheblichen Redebedarf gibt es bei diesem Punkt nach wie vor. Die Länder dringen weiterhin auf ein neues System der Kostenteilung, das sich an der Zahl der Flüchtlinge orientiert, ein sogenanntes „atmendes System“. Eine 50:50 Aufteilung bei den Kosten, wie von manchem Ministerpräsident gefordert, ist aus Bundessicht völlig undenkbar. Es wird also spannend werden im November, wenn es dann ans Eingemachte geht. Am Ende reichen bloße Lippenbekenntnisse dann nicht mehr aus.