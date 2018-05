Bund gab 2017 wegen Flüchtlingskrise rund 21 Milliarden aus

Berlin Der Bund gab vergangenes Jahr laut „Handelsblatt“ 21 Milliarden Euro für Flüchtlinge aus. Die Länder fordern zusätzliche Mittel vom Bund. Bundesfinanzminister Scholz lehne eine stärkere Unterstützung aber ab.

Die bestehenden Entlastungsregelungen in Form der Integrationspauschale, für die Kosten der Unterkunft sowie für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge müssten "mindestens in ihrer bisherigen Höhe fortgeführt und den aktuellen Entwicklungen angepasst werden", heißt es demnach in der Beschlussvorlage der Länder. Die zuletzt auf Bundesebene avisierten Mittel zur Entlastung von Ländern und Kommunen in Höhe von acht Milliarden Euro seien "nicht ausreichend".