Zwei Millionen Euro pro Jahr : Bund fördert ab 2023 private Seenotrettung im Mittelmeer

Das Schiff „Sea-Watch 4“ wurde im Januar 2020 von der Vereinigung United4Rescue erworben, in der mehr als 550 Organisationen zusammengeschlossen sind, die sich für die Rettung von Migranten im Mittelmeer einsetzen. Foto: AFP/JOSE JORDAN

Berlin Ab 2023 wird das deutsche Seenotrettungsbündnis United4Rescue erstmals staatliche Unterstützung erhalten. Eine Politikerin spricht von einem „wichtigen Signal“.

Die Bundesregierung fördert ab dem kommenden Jahr einen Verein, der die private Seenotrettung im Mittelmeer unterstützt. Der Verein United4Rescue erhält im kommenden Jahr zwei Millionen Euro, wie aus der am frühen Freitagmorgen im Haushaltsausschuss beschlossenen Endfassung des Etats für 2023 hervorgeht. Auch in den folgenden Jahren sollen jeweils zwei Millionen Euro fließen.

Die SPD-Menschenrechtsexpertin Derya Türk-Nachbaur erklärte, die Förderung sei „ein wichtiges Signal in Zeiten, an denen Rechtsbrüche an den EU-Außengrenzen und die Kriminalisierung der Rettung von Menschenleben leider auf der Tagesordnung stehen“. Für sie sei es „selbstverständlich, dass Leben retten keine Straftat ist, sondern humanitäre Verpflichtung“.