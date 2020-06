Abgeordneten-Büro geöffnet : Polizeiaktion im Bundestag war verfassungswidrig

Ein Blick in den Plenarsaal des Bundestages. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Das Eindringen von Polizisten in das Büro des Linken-Bundestagsabgeordneten Michel Brandt im September 2018 war verfassungswidrig. Brandt hatte während eines Erdogan-Besuchs kurdische Symbole an die Bürofenster gehängt. Diese wurden entfernt.

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss vom 9. Juni. Der Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble (CDU), habe den Abgeordneten in seinem Recht aus Artikel 38 des Grundgesetzes verletzt. (2 BvE 2/19)