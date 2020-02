Bürgerschaftswahl in Hamburg : Erste Hochrechnung sieht AfD unter fünf Prozent - SPD stärkste Kraft

Peter Tschentscher, Spitzenkandidat der SPD bei der Hamburgischen Bürgerschaftswahl, feiert nach den ersten Prognosen. Foto: AFP/PATRIK STOLLARZ

Hamburg Überraschung bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg: Einer ersten Hochrechnung zufolge schafft die AfD es nicht in das Landesparlament. Die SPD bleibt stärkste Kraft.

Die rechtspopulistische AfD hat erstmals seit 2013 bei einer Landtagswahl Verluste hinnehmen müssen und dürfte voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Sie erreichte in Hamburg bei der Bürgerschaftswahl nach der ersten Hochrechnung nur 4,7 Prozent der Stimmen. Die SPD und ihr Spitzenkandidat Peter Tschentscher, der amtierende Erste Bürgermeister, konnten sich mit 37,6 Prozent klar als stärkste Partei durchsetzen.

Die SPD verlor allerdings gegenüber der letzten Wahl mehr als acht Punkte. Größter Gewinner waren die Grünen, die ihr zweitbestes Ergebnis in der bundesdeutschen Geschichte einfuhren. Sie kamen mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank, der 42-jährigen Hamburger Wissenschaftssenatorin, auf 25,4 Prozent. Das sind über 13 Punkte mehr als bei der letzten Wahl. Für die CDU gab es ein Debakel: Mit nur 11,4 Prozent kam sie auf das schlechteste Wahlergebnis seit 70 Jahren. Die FDP musste mit 5,0 Prozent um den Einzug in die Bürgerschaft bangen. Die Linke legte leicht auf über neun Prozent zu.

Die Hamburger reagierten mit dieser Wahl deutlich auf die jüngsten Ereignisse in Thüringen und wohl auch Hanau, wo ein rassistisch motivierter Täter neun Menschen mit Migrationshintergrund kaltblütig ermordet hatte. In Thüringen hatten CDU und FDP gemeinsam mit der AfD einen FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten gewählt. Dieser Dammbruch hatte Union und FDP in eine schwere Krise gestürzt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte in der Folge ihren Rückzug angekündigt.

Auch die AfD bekam für ihr perfides Thüringer Stimmenspiel in Hamburg nun einen ersten Denkzettel. Obwohl sie einen eigenen Kandidaten bei der Thüringer Ministerpräsidentenwahl aufgestellt hatte, wählten die AfD-Abgeordneten im entscheidenden dritten Wahlgang den FDP-Mann Thomas Kemmerich – und lösten so die Krise der etablierten Parteien aus.

AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann sprach nach dem möglichen Ausscheiden seiner Partei aus der Hamburgischen Bürgerschaft vom „Ergebnis einer maximalen Ausgrenzungskampagne“. Die ganze Zeit habe die AfD konstant bei etwa sieben Prozent gelegen, nach Thüringen sei es dann aber runter gegangen, sagte Nockemann im NDR. Bei der Wahl 2015 hatte die AfD in Hamburg noch 6,1 Prozent erreicht.

Die seit 2015 bestehende rot-grüne Koalition dürfte nun fortbestehen. Sowohl Tschentscher als auch seine bisherige Stellvertreterin Fegebank hatten dies als naheliegend bezeichnet. Die Grünen hatten lange gehofft, selbst stärkste Kraft zu werden und Fegebank zur Regierungschefin zu machen. Neben Rot-Grün wäre rechnerisch auch eine Koalition von SPD und CDU möglich. Politisch ist das jedoch unwahrscheinlich.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach von einem bitteren Tag. „Die Ereignisse in und um Thüringen haben nicht geholfen, dass die CDU in Hamburg auf ihre Konzepte, auf ihre Pläne für Hamburg hinweisen konnte“, sagte er mit Blick auf die dortige Regierungskrise. Hamburgs FDP-Chefin Katja Suding machte die Vorgänge in Thüringen ebenfalls mitverantwortlich.

Die Grünen sehen sich nach ihrem Wahlerfolg in Hamburg auch als eine Art Stabilitätsanker. „Die Grünen sind in diesen Zeiten für viele Menschen der Anker: Wir geben Mut, Halt und Zukunft“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unserer Redaktion. Sie sehe es als Aufgabe der Grünen, „den Menschen wieder Orientierung zu bieten und so das Vertrauen in die Politik zu stärken“.