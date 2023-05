Bürgerschaftswahl in Bremen SPD lässt Fortsetzung von Rot-Grün-Rot zunächst offen

Die SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat die Bürgerschaftswahl in Bremen klar gewonnen. Vier Jahre nach ihrer Schlappe von 2019 verbesserten die Sozialdemokraten laut der letzten amtlichen Hochrechnung aus der Nacht ihr Ergebnis von vor vier Jahren um 4,9 auf 29,9 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die CDU mit 25,7 Prozent wie die Landeswahlleitung am frühen Morgen mitteilte. Die mitregierenden Grünen büßten 5,5 Prozent ihres Stimmanteils von 2019 ein und kamen auf 11,7 Prozent der Stimmen. Der dritte Koalitionspartner, die Linkspartei, erreicht 11,2 Prozent. Die rechtspopulistische Regionalpartei Bürger in Wut (BiW) erzielt 9,6 Prozent und zieht erstmals in Fraktionsstärke in die Bürgerschaft ein. Die FDP erreichte 5,2 Prozent der Stimmen.