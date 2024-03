Energydrinks, Fleischabgabe und Mehrwertsteuer Reizthema Ernährung bringt Abgeordnete in Wallung

In der einstündigen Debatte überboten sich 20 Rednerinnen und Redner in Danksagungen an die Teilnehmer des Bürgerrates. Viele der am Bürgerrat Mitwirkenden hörten auf der Besuchertribüne zu, wie etwa der CDU-Politiker Amthor seine grundsätzlichen „Zweifel an der Eignung“ von Bürgergremien darlegte. Seine Kritik gelte dabei wohlweislich „der Ampel, nicht den Bürgerinnen und Bürgern“, meinte er den Menschen auf der Tribüne zugewandt.