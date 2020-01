Muslim sagt CSU-Bürgermeister-Kandidatur ab : Ein verheerendes Signal

Die CSU trifft sich derzeit zur Klausur in Seeon. Foto: dpa/Matthias Balk

Meinung Wallerstein/Düsseldorf Lieber keinen Bürgermeisterkandidaten als einen Muslim – so muss man die Geschehnisse rund um einen CSU-Ortsverband in Schwaben deuten. Ein Armutszeugnis, von dem verheerende Signale ausgehen.

Der Mann, um den es geht, ist 44 Jahre alt, lebt schon immer in der Region, wurde im nahen Nördlingen geboren, ist Unternehmer. Mit seiner aus einer christlichen Familie stammenden Frau – laut „Augsburger Allgemeine“ ist sie evangelisch – hat er zwei Kinder. Doch, und hier liegt anscheinend das Problem, der Mann hat türkische Wurzeln. Und es kommt noch schlimmer: Er ist Muslim. Eine Tatsache, die sich nach Ansicht von Wallersteiner Kommunalpolitikern offenbar nicht mit einer Bürgermeisterkandidatur für die CSU vereinbaren lässt.

Sener Sahin sei im vergangenen Jahr gefragt worden, ob er bei den bayerischen Kommunalwahlen für die CSU antreten wolle, das bestätigte der Ortsvorsitzende Georg Kling verschiedenen Medien. Sahin hätte am kommenden Donnerstag in Wallerstein von der CSU nominiert werden sollen. Doch so weit kam es nicht, denn seit Bekanntgabe des Vorschlags habe es in Teilen des Ortsverbandes scharfen Widerstand gegeben. „Wir sind auf dem Dorf und wir sind noch nicht so weit", fasste Kling die Farce zusammen. Sahin hat seine Kandidatur wieder zurückgezogen. „Ich habe von Anfang an gesagt: Wenn die Mitglieder nicht hinter mir stehen, dann mache ich das nicht“, sagte Sahin, der sich in der Region für Fußball engagiert und mehrere Vereine trainierte. Er wolle nicht, dass der Ortsverband daran kaputtgehe.

Der Unternehmer Sener Sahin hat seine CSU-Bewerbung um das Bürgermeisteramt zurückgezogen. Foto: dpa/Privat

Was ist von dieser Geschichte aus dem Freistaat zu halten? Nun, offenbar kann man in Deutschland geboren sein, deutscher Staatsbürger sein, Steuern zahlen, Arbeitsplätze schaffen, sich gesellschaftlich engagieren – doch irgendwann muss auch mal gut sein. Bürgermeister können schließlich nicht alle werden wollen.

Das ist natürlich ein verheerendes Signal an alle, die sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Eine deutlichere Absage an muslimische Deutsche mit internationalen Wurzeln kann man kaum aussprechen. Eine Absage übrigens, die nicht nur Bayern und die CSU zu formulieren in der Lage sind. So stellte die Werte-Union Bonn in einem Tweet zu dieser Thematik lapidar fest: „C steht für christlich und nicht für muslimisch.“

Was die CSU angeht, so zeigt sich hier, dass die Partei trotz aller grünen Modernitäts- und Imagebemühungen ihres Vorsitzenden Markus Söder ein Problem an ihrer Basis zu haben scheint. Denn interessant ist doch, dass sich nicht die Wähler über Sahin (aus welchen Gründen auch immer) geärgert und gerufen haben: „Wir sind hier im Dorf und daher noch nicht soweit.“ Es sind die CSU-Politiker, die scheinbar noch nicht so weit sind - und mit einem Kruzifix alles hinausjagen wollen, was nicht bibeltreu ist. Und dass die Folge ist, dass die CSU laut Kling nun keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März hat - geschenkt.