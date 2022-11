Vor Sondersitzung des Bundesrats am Montag : Bürgergeld: Union zeigt keine Kompromissbereitschaft

CDU-Chef Friedrich Merz mit seiner Ehefrau Charlotte am Samstag bei der Verleihung des Preises für Verständigung und Toleranz im Berliner Jüdischen Museum. Foto: dpa/Annette Riedl

Berlin Die Unionsspitzen bekräftigen vor der Sodersitzung des Bundesrats an diesem Montag ihre grundsätzliche Kritik an den umstrittenen Bürgergeld-Plänen der Ampel, ein Vermittlungsverfahren von Bundestag und Bundesrat ist daher absehbar. SPD-geführte Länder drängen die Union auf ein schnelles Verhandlungsende bis Ende November. Doch auch schwarz-grün-geführte Länder wie NRW und Hessen haben offenbar kein Interesse an einem Scheitern oder Verzögerungen.