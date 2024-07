Union und FDP wollen noch schärfere Regeln Bürgergeld wird zum zentralen Wahlkampf-Thema

Fünf Wochen vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September spaltet eine zunehmend aufgeheizte Bürgergeld-Debatte die demokratischen Parteien in zwei Lager: Während Union und FDP das Bürgergeld scharf kritisieren und immer neue Regelverschärfungen fordern, wollen die Fraktionen von SPD und Grünen die von der Bundesregierung unlängst beschlossenen schärferen Regeln genau unter die Lupe nehmen und die Bedingungen für Langzeitarbeitslose teils sogar verbessern. Einig sind sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP nur in der Ablehnung des jüngsten Vorstoßes aus der Union. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will so genannten „Totalverweigerern“, die kein Job-Angebot annehmen wollen — angeblich einer sechsstelligen Zahl von Menschen — , das Bürgergeld auf Dauer komplett streichen. Alle drei Ampel-Parteien stuften das als unseriös und verfassungswidrig ein.