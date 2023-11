„Zu viel Hängematte, zu wenig Fordern und Fördern“ Bürgergeld wird zwei Milliarden teurer als geplant

Laut Ministerium liegt das vor allem an der Inflation, der schwachen wirtschaftlichen Lage und der hohen Zahl ukrainischer Geflüchteter. Der Bedarf werde immer im Herbst für das kommende Jahr geschätzt, die aktuellen Ereignisse hätten unvorhersehbar zu einer höheren Summe geführt. Klar sei aber auch, dass das Bürgergeld dazu da sei, um Menschen langfristig in Arbeit zu bringen und so den Bedarf zu senken.