Im Bundesrat : CDU droht mit Blockade der Bürgergeld-Reform – SPD warnt

Berlin Im Januar soll eigentlich das geplante Bürgergeld starten und die Hartz-IV-Leistungen ablösen. Doch nun droht die CDU mit einer Blockade in der Länderkammer.

Der für den 1. Januar 2023 geplante Start des Bürgergeldes könnte sich verzögern. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte dem „Tagesspiegel“ (Sonntag), die Union wolle das zustimmungspflichtige Gesetz in seiner bisherigen Form im Bundesrat blockieren, falls die Ampelkoalition nicht zu weitreichenden Zugeständnissen bereit sei. „Die CDU wird dem so nicht zustimmen können. Ich gehe davon aus, dass wir darüber im Vermittlungsausschuss werden sprechen müssen“, sagte Czaja. In diesem Fall könnte nach Einschätzung von Vertretern der Ampel-Koalition den Jobcentern die Zeit zur Vorbereitung fehlen.