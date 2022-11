Intensive Gespräche über Hartz-IV-Nachfolge : Ministerin Schwesig soll bei Bürgergeld-Debatte vermitteln

Exklusiv Berlin Die Ampel dringt auf schnelle Kompromisse, doch die Union will sich nicht unter Druck setzen lassen. Hinter den Kulissen laufen bereits intensive Gespräche zwischen Regierung und Opposition, Bund und Ländern über die Bürgergeld-Reform.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll Vorsitzende des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat werden, der nach dem Bundesrats-Veto über die Bürgergeld-Reform verhandelt. Das erfuhr unsere Redaktion aus Kreisen von Bundestag und Bundesrat. Co-Vorsitzender soll demnach der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion und frühere Staatsminister im Kanzleramt Hendrik Hoppenstedt (CDU) werden. Der Vermittlungsausschuss solle sich am kommenden Mittwoch konstituieren, hieß es in den Kreisen.

Formell müssten die Vorsitzenden in dieser Sitzung von dem 32-köpfigen Gremium gewählt werden. Bis zum kommenden Mittwoch würden „intensive Gespräche“ unter allen Beteiligten geführt. Zielsetzung sei es, möglichst bereits in der Sitzung am kommenden Mittwoch eine Einigung herbeizuführen, damit Bundesrat und Bundestag der Reform am 25. November zustimmen könnten, hieß es von Seiten der SPD.