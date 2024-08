Gutachten für das Wirtschaftsministerium Ifo-Institut: Mehr Beschäftigung im Bürgergeld durch Reform

Hinzu kommt, dass die Ampelkoalition noch in dieser Wahlperiode die Weichen für die Kindergrundsicherung stellen will, die den Arbeitsanreiz für manche Eltern verringern könnte. Vor allem aber geht es der Regierung in ihrer jüngst beschlossenen Wachstumsinitiative darum, generell das Arbeitsangebot zu steigern, um so den Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel zu bekämpfen.