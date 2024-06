FDP-Fraktionschef Christian Dürr „Beim Bürgergeld brauchen wir mehr Sanktionen“

Dürr Wenn Menschen nach Deutschland kommen, sollen sie in den Arbeitsmarkt kommen, wo sie dringend gebraucht werden – nicht in den Sozialstaat. Die Ampel hat ein modernes Einwanderungsrecht geschaffen, das dem Kanadas sehr ähnlich ist. Aber in der Praxis wird es kaum umgesetzt. Ich bin stinksauer, dass die Bundesländer ihre Versprechen nicht einhalten, zum Beispiel bei der Digitalisierung der Ausländerbehörden. Die Umsetzung unserer guten Gesetze funktioniert noch nicht so, wie es in einem modernen Einwanderungsland sein muss.