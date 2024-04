Lindner will Sozialhilfe überarbeiten „Das Bürgergeld wird von der Mehrheit als ungerecht empfunden“

Lindner Die Zahl kann ich nicht bestätigen. Klar ist aber, dass die Lohn- und Einkommensteuer an die Inflation angepasst werden muss. Sonst droht kalte Progression. Die haben wir in den vergangenen zwei Jahren verhindert. Das ist auch für kommendes Jahr ein Gebot der Fairness. Wenn Sozialleistungen an die Preisentwicklungen angepasst werden, dann muss das genauso bei der Steuer für die arbeitende Bevölkerung gelten.