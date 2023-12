Medienbericht Arbeitsamt kann Bürgergelderhöhung nicht zurückdrehen

Dagegen hatten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wohlfahrtsverbände in der Haushaltsdebatte vor Kürzungen des Bürgergeldes gewarnt. Heil nannte es am Montag in einer Mitteilung „moralisch unverantwortlich und mit der Verfassung nicht vereinbar“, den Betroffenen eine Anpassung der Regelsätze zu verwehren. Ein Sprecher Heils betonte, auf der Basis geltenden Rechts gebe es keinen Ermessensspielraum über die Fortschreibung der Regelsätze im kommenden Jahr. Kritik kam auch von Sozialverbänden.