Mehr fördern statt fordern : Was ändert sich mit der Einführung eines Bürgergelds?

Berlin Der Bundestag hat am Donnerstag die Einführung eines Bürgergelds beschlossen. Die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) beantwortet die wichtigsten Fragen zu den geplanten Regelungen.

Warum soll es statt der bisherigen Hartz.IV-Regelungen ein Bürgergeld geben?

Die Einführung eines Bürgergelds gehört zu den größten Sozialreformen der Ampelregierung. Es soll an die Stelle der Hartz-IV-Regelungen treten, die vor 18 Jahren in Kraft traten und vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) initiiert worden waren. Bei der Neuregelung steht das „Fördern“ der Menschen stärker im Fokus als das „Fordern“. Konkret heißt das: Der Regelsatz soll um rund 50 Euro auf 502 Euro monatlich angehoben werden. Für Vermögen gibt es bis zu einer bestimmten Summe eine „Schonzeit“, in der es nicht angetastet wird. Die Weiterbildung wird besser unterstützt. Schülerinnen und Schüler dürfen in den Ferien unbegrenzt dazuverdienen. Auch das ehrenamtliche Engagement wird besser gefördert. Sanktionen für Empfänger sollen abgemildert werden.