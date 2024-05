Urteil zu ARD-Sendung Wagenknecht-Partei muss nicht zur „Wahlarena“ eingeladen werden

Der Spitzenkandidat des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) für die Europawahl muss nicht in die ARD-Sendung „Wahlarena 2024 Europa“ eingeladen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Köln am Mittwoch entschieden und damit einen Eilantrag der Partei BSW abgelehnt. Gegen den Beschluss kann Beschwerde erhoben werden, über die das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden würde.