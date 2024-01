Bündnis Sahra Wagenknecht Warum ein Ehepaar der Wagenknecht-Partei eine Million Euro spendet

Das Paar ist nach Angaben der RND-Zeitungen in der Hightech-Branche zu Geld gekommen und lebt seit 20 Jahren an der Ostseeküste bei Wismar. Ausschlaggebend für ihre Spende sei die „Friedenspolitik“ gewesen, sagte die 60-jährige Salingré dem RND: „Wir wollen, dass Konflikte ohne Waffen und Kriege gelöst werden. Zurzeit setzen alle anderen Parteien, die für uns wählbar waren, mehr auf Waffenlieferungen in Krisengebiete als auf diplomatische Konfliktlösung.“