„Sonntagstrend“ Bündnis Sahra Wagenknecht bei sieben Prozent

Abgefragt wurde außerdem das Wählerpotenzial der Parteien in Deutschland. Dazu wurde die Frage gestellt, welche Partei sich die Befragten „grundsätzlichen vorstellen“ könnten, bei einer Bundestagswahl zu wählen. Für die rechtskonservative Werteunion, die am Samstag ihre Umwandlung in eine Partei beschlossen hatte, gibt es demnach ein Wählerpotenzial von fünf Prozent, für das Bündnis Sahra Wagenknecht ein Potenzial von 20 Prozent.