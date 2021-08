Kampf gegen Kinderarmut : Bündnis fordert Kindergrundsicherung

Berlin Angesichts der anhaltenden Kinderarmut in Deutschland fordert ein Bündnis von 22 zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verbänden und Gewerkschaften ein Grundsicherung für Kinder.

In einer gemeinsamen Erklärung fordert ein Bündnis von 22 zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verbänden und Gewerkschaften die Parteien auf, der Bekämpfung von Kinderarmut in der nächsten Wahlperiode höchste Priorität einzuräumen und eine Kindergrundsicherung einzuführen. "Die Kindergrundsicherung gehört in den nächsten Koalitionsvertrag und muss als prioritäres Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode umgesetzt werden", heißt es in der am Montag veröffentlichten Erklärung.