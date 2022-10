Ehrgeiziges Ausbauziel : Bündnis will mit dutzenden Maßnahmen 400.000 neue Wohnungen ermöglichen

Bündnis will mit dutzenden Maßnahmen 400.000 neue Wohnungen ermöglichen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r), nimmt neben Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Bau und Wohnen, an einer Pressekonferenz nach dem „Bündnis-Tag“ zu „Bezahlbarem Wohnraum“ teil. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin 400.000 neue Wohnungen pro Jahr - und das, obwohl sich die Krise bei den Preisen, Baustoffen und Fachkräften zeigt. Ist das Ziel erreichbar? Ein breites Bündnis legt ein umfassendes Programm vor.

Ungeachtet der Energiepreiskrise will die Politik mit Dutzenden Maßnahmen das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr erreichen. Darauf verständigten sich die Bauwirtschaft, die Gewerkschaften, weitere Verbände, Länder, Kommunen und der Bund am Mittwoch in einem von der Regierung initiierten „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“. Der Mieterbund, der Eigentümerverband Haus & Grund und die Opposition kritisierten das Ausbauziel der Regierung als unrealistisch.