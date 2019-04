120 oder 130 km/h? : Umwelt- und Verkehrsverbände fordern generelles Tempolimit auf Autobahnen

Berlin Raserei auf deutschen Autobahnen soll bald Geschichte sein, stattdessen soll ein Tempolimit gelten - das will ein Bündnis aus Verkehrs- und Umweltverbänden sowie der Polizeigewerkschaft. Einig sind sich die Tempolimit-Befürworter in einer Sache aber nicht.

Ein Bündnis aus Polizeigewerkschaft, Umwelt- und Verkehrsverbänden fordert die kurzfristige Einführung eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Diese Maßnahme wäre ein wesentlicher Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele und würde zugleich Menschenleben retten, heißt es in dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Aufruf. Uneinigkeit herrscht bei der Höhe eines möglichen Tempolimits. Während die Umweltverbände 120 Stundenkilometer favorisieren und auf die höheren Einsparungen beim CO2 verweisen, ist die Gewerkschaft der Polizei für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern.