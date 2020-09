Buchvorstellung : Warum der Söder das eigentlich macht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellt in Berlin die Biografie seines nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet (CDU) vor. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellt auf einer Berliner Bühne die Biografie von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor. Dieser ist selbst nicht anwesend, steht am Ende aber trotzdem gut da.

Der Röttgen sei schon immer sehr schick gewesen, den Merz schätze er auch. Und der Laschet? „Man unterschätzt niemanden, der die Wahl in NRW gewinnt.“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sitzt am Mittwochvormittag in Berlin auf der Bühne des Meistersaals und gibt Auskunft über die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz - der Außenpolitiker Norbert Röttgen, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Anlass ist die Buchvorstellung der gerade erschienen Biografie über Armin Laschet mit dem Titel „Der Machtmenschliche“ der Journalisten Tobias Blasius und Moritz Küpper. Dem entsprechend stand Laschet im Mittelpunkt - und Söder natürlich. Für die Vorstellung einer Biografie absolut unüblich: Das Objekt der Betrachtung, Armin Laschet, war selbst nicht anwesend. Er reiste an diesem Tag nach Rom, wo er am Mittwoch den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conti und am Donnerstag den Papst treffen wollte.

„Warum macht der Söder das eigentlich heute hier?“ Das ist die zentrale Frage von Moderator Jörg Quoos. Will er dem Rheinländer im Wettbewerb um den CDU-Vorsitz in die Stiefel helfen und sieht er ihn gar als nächsten Kanzlerkandidaten der Union? Oder ist er gekommen, um angesichts der Differenzen über die richtige Strategie im Kampf gegen Corona den Mann aus NRW von der Berliner Bühne zu hauen? Und war Laschet deshalb vorsorglich nicht gekommen?

Nichts von alledem. Söder gibt rundum den Diplomaten. Er war sichtlich darum bemüht, nichts Schlechtes über Laschet zu sagen. Im Gegenteil: Hier und da streute er Respektbekundungen ein. Mehrfach betont er die Leistung der gewonnen Wahl in NRW, das ausgewogen aufgestellte Kabinett in NRW und dass Laschet an Rhein und Ruhr die Dinge „im Griff“ habe. Er attestiert dem Rheinländer Humor und „ein feiner Mensch“ zu sein.

Söder wäre nicht Söder, wenn er eine solche Bühne nicht auch zum Eigenlob nutzte und die Chance wahrnähme, sich selbst noch ein kleines Bisschen besser aussehen zu lassen. Was er zu dem notorisch unaufgeräumten Schreibtisch von Laschet sagt? Also er, Söder, habe immer einen blanken Schreibtisch: Es wird alles geordnet und abgearbeitet. Aha - nach dem Satz hängt über den Köpfen der Zuhörer, dass bei Laschet ganz offensichtlich weniger geordnet und abgearbeitet wird.

Verräterisch ist auch, wie Söder die im Buch beschriebene Anekdote kommentiert, als Laschet mal im Urlaub mit dem Stuhl in den Swimmingpool kippte. Sein Zigarillo hat er demnach über Wasser gehalten, das Handy wurde nass. Das wäre ihm so wohl nicht passiert, meint Söder. Bei ihm wäre das Handy trocken geblieben. Tja, der Lebemann aus NRW und der so preußische Bayer. Lotet da einer, der immer beteuert hat, sein Platz sei in Bayern, doch aus, was für ihn in Berlin geht? Er nimmt sich jedenfalls nicht aus dem Rennen. Im Gegenteil: Söder präsentiert sich politisch als Mann der Mitte, beschreibt den CSU-Kurs von 2018 als politische „Nahtoderfahrung“. Er betont aus den Fehlern von damals, als die CSU immer näher an die AfD rückte, gelernt zu haben. Dann sagt er noch einen bemerkenswerten Satz: „Es wird nicht nur die Person, sondern auch der Stil gewählt.“ Er sagt diesen Satz im Anschluss an Ausführungen dazu, dass sich das Ansehen von Angela Merkel nicht automatisch auf den neuen Kanzlerkandidaten übertragen werde. Wenn es aber darum geht, wer von den drei CDU-Bewerbern dem Stil Merkels am nächsten kommt, dann ist das Laschet. Ähnlich wie Merkel lotet er Entscheidungen zu allen Seiten aus, fährt gerne auf Sicht und ist zu allen Seiten politisch anschlussfähig.

Unterm Strich verteilt Söder viel unterschwelliges Lob für Laschet, der einst in der CSU als Mitglied der schwarz-grünen Pizza-Connection und liberaler Unterstützer der Kanzlerin argwöhnisch betrachtet wurde. Die Differenzen, die beide Ministerpräsidenten um die richtige Corona-Strategie hatten, versucht Söder aus dem Weg zu räumen. Er bemüht sich von den Schulschließungen bis zur Maskenpflicht um Belege, dass mal der eine und mal der andere mit seinen Einschätzungen richtig lag. An einer Stelle schlüpft er gar in die Rolle von Laschtes Pressesprechers. Nun hatte er vor dem Termin mit Laschet telefoniert, wie er auch auf der Bühne freimütig bekundet. Der NRW-Ministerpräsident hatte seinem bayerischen Amtskollegen in dem Gespräch auf den Weg gegeben, dass die Geschichte, wonach Laschet von Karl dem Großen abstamme, so nicht gemeint gewesen sei. „Überpointiert“ formuliert Söder. Laschet Bruder hatte Ahnenforschung betrieben und diese Geschichte in die Welt gesetzt. Nun beteuert Söder, das sei eine „humorvolle Bemerkung“ gewesen und es gebe auch keinen Ahnenschrein. Laschet lässt die Geschichte mit Karl dem Großen aus gutem Grund abwiegeln. Es wird eben auch ein Stil gewählt. Bescheiden und bodenständig kommt bei den Wählern in Deutschland meistens gut an.

Warum der Söder das eigentlich gemacht hat? Nach diesem Termin stehen beide besser da: der Söder und der Laschet.

Tobias Blasius und Mortiz Küpper, Der Machtmenschliche, Armin Laschet. Biografie, Klartext Verlag, 25 Euro

(qua)