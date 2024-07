Zur Konkurrenz zwischen BSW und Die Linke Links, rechts, Russland

Es war einmal… So beginnen Märchen. Und manchmal auch Geschichten eines Niedergangs. Es war einmal eine Volkspartei im Osten. Die Linke war über viele Jahre für all jene Menschen zwischen Rostock und Dresden Stimme und Interessenvertretung, die sich vom Westen nicht gehört und gewürdigt fühlten. Wer bei der Wende verloren hatte – Job, Geld, Ehre – und wem das geeinte Deutschland insgesamt zu westlich war, der machte bei Wahlen sein Kreuz bei der heutigen Linken, vormals PDS. Das Ostgefühl taugte lange zur Identifikation, die Linke stieg mit Zustimmungswerten von teilweise 25 Prozent und mehr zur Volkspartei auf. Sie war (und ist) an Landesregierungen beteiligt und stellt in Thüringen mit Bodo Ramelow seit zehn Jahren ihren bis dato einzigen Ministerpräsidenten.