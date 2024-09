Wagenknecht-Partei triumphiert BSW-Königin Sahra wird zur Königsmacherin

Der Taktikerin Wagenknecht, die am Donnerstag in Erfurt Opfer einer Farb-Attacke geworden war, käme eine Regierungsbeteiligung eigentlich zu früh und eher ungelegen, denn sie hat vor allem die Bundestagswahl 2025 fest im Blick. Für Koalitionen hat das BSW vielleicht auch deshalb rote Linien formuliert, die die Länder kaum beeinflussen können. Das Bündnis lehnt die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland sowie weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Eine künftige Landesregierung müsse sich auf Bundesebene für diese Themen einsetzen, das sei „eine Bedingung für unsere Teilnahme an einer Landesregierung“, hatte Wagenknecht vor den Wahlen erklärt. Die CDU ist auf Bundesebene aber klar für die Stationierung der US-Raketen und für Waffenlieferungen an die Ukraine.