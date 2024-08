BSW-Chefin Amira Mohamed Ali „AfD ist keine Friedenspartei“

Mohamed Ali In dem offenen Brief werden Dinge behauptet, die einfach falsch sind. Wir haben nie gesagt, dass in Kiew Faschisten regieren würden. Wir haben nur kritisiert, dass es in Teilen der ukrainischen Politik und Öffentlichkeit eine Verehrung für Faschisten wie Stepan Bandera gibt, der mit den Nationalsozialisten kollaboriert hat. Alle anderen Vorwürfe sind genauso haltlos. Die Autorin ist übrigens Mitglied bei den Grünen. Ich halte diesen Brief für ein schmutziges Wahlkampfmanöver.