Nach Böhmermann-Sendung „ZDF Magazin Royale“ : BSI-Präsident Schönbohm wird abgelöst

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), spricht im Nationalen IT-Lagezentrum zu Mitarbeitern (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Gegen den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik wurden kürzlich Vorwürfe wegen möglicher Russlandkontakte laut. Jetzt sollen berufliche Konsequenzen folgen.

Nach einem Bericht des „ZDF Magazin Royale“ wird der wegen seiner angeblichen Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen in die Kritik geratene Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), Arne Schönbohm, abgelöst. Es solle ein zeitnaher Wechsel im Amt des BSI-Präsidenten erfolgen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Regierungskreisen.