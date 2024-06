BSE statt BSW Scholz-Versprecher sorgt für Gelächter bei den Grünen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit einem Versprecher auf einem Fest der Grünen für Lacher gesorgt. Bei seiner Rede auf dem Sommerempfang der Bundestagsfraktion sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in Berlin, es gebe großen Rückhalt für die Unterstützung der Ukraine in Deutschland, sowohl bei der Bevölkerung als auch im Bundestag. „Aber es ist schon sehr bemerkenswert, dass die Fraktion BSE ...“ - hier korrigierte Scholz sich - „BSW komplett…“. Weiter kam der Kanzler nicht, weil er von Gelächter der Anwesenden unterbrochen wurde. „Das war ein Versprecher!“, betonte Scholz, der auf das Bündnis Sahra Wagenknecht und nicht auf die Rinderseuche Bezug nehmen wollte.