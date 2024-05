Fördermaßnahme Brüssel genehmigt deutsche Milliardenhilfe für Schienen-Güterverkehr

Deutschland darf den Güterverkehr auf der Schiene mit rund 1,7 Milliarden Euro unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte am Dienstag in Brüssel die Fördermaßnahme. Sie werde dazu beitragen, dass der Schienengüterverkehr wettbewerbsfähig bleibe, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Konkret geht es bei der Förderung um den sogenannten Einzelwagenverkehr, der in Deutschland vor allem von der Deutschen Bahn betrieben wird. Dabei holt der Konzern einzelne Waggons oder Waggon-Gruppen direkt auf den Werkshöfen der Kunden ab. Auf Rangierbahnhöfen werden sie dann zu langen Zügen zusammengesetzt und am Zielort wieder auseinandergebaut und die Container einzeln weiter transportiert.