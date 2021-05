Viele Einbürgerungen aus Nicht-EU-Ländern : Brexit und Corona bringen weniger Einbürgerungen

Wiesbaden Bei den Einbürgerungen in Deutschland hat sich die Liste der Herkunftsländer verschoben: Unter den EU-Staaten gibt es einen neuen Spitzenreiter. Außerhalb Europas holt ein Herkunftsland stark auf.

Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Menschen in Deutschland eingebürgert worden. Das lag vor allem am Brexit und an der Corona-Pandemie, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. 2020 wurden rund 109.900 Ausländerinnen und Ausländer eingebürgert - 15 Prozent weniger als 2019.