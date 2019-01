Großbritannien als Handelspartner: Drei von vier NRW-Unternehmen wären vom Brexit betroffen

Düsseldorf Großbritannien ist ein wichtiger Handelspartner für Nordrhein-Westfalen. Viele Unternehmen wären von einem Brexit betroffen. Aber längst nicht alle haben sich darauf vorbereitet.

Gut drei Viertel der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen wären nach eigener Einschätzung vom Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union betroffen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für das NRW-Wirtschaftsministerium. Demnach gaben 77 Prozent der befragten Unternehmen an, dass der Brexit für sie relevant sei, wie das Ministerium am Montag mitteilte.