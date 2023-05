Überraschung bei Bremen-Wahl Wer sind eigentlich die Bürger in Wut?

Bremen · Aus der Bürgerschaftswahl in Bremen ist die SPD als Sieger hervorgegangen. Aber eine Überraschung ist das Ergebnis der „Bürger in Wut“. Die Partei konnte rund 9,5 Prozent der Stimmen erringen und zieht damit in die Bürgerschaft ein. Aber was macht diese Partei aus und welche Ziele verfolgt sie? Ein Überblick.

Der Kandidat der Partei Bürger in Wut (BiW), Jan Timke, am Wahlabend in Bremen. Foto: dpa/Focke Strangmann

Die Bürger in Wut (BiW) sind im Bundesland Bremen seit Jahren eine feste Größe im rechten Spektrum. Die 2004 gegründete Wählervereinigung verortet sich selbst zwischen CDU und AfD. Nach Einschätzung der Bundeszentrale für politische Bildung vertritt sie rechtspopulistische und wirtschaftsliberale Positionen. Der Gründer Gründer war der Ex-Bundespolizist Jan Timke (52) aus Bremerhaven. In der kleineren und ärmeren Stadt des Zwei-Städte-Staates ist das Potenzial von Protestwählern seit jeher höher als in Bremen. Der Landesverband der BiW zählt nach eigenen Angaben 115 Mitglieder. Es bleibt unruhig in der Ampel Wahl in Bremen Es bleibt unruhig in der Ampel Der frühere Bundespolizist Timke gehört der Bremischen Bürgerschaft seit 2008 an dank des Wahlrechts im kleinsten Bundesland: Es reichte, dass die BiW nur in Bremerhaven mehr als fünf Prozent der Stimmen erzielte. Mit dem Wahlerfolg vom Sonntag wächst die Gruppierung erstmals auf Fraktionsstärke an (9,6 Prozent nach dem vorläufigen Ergebnis). Dabei profitierte die Partei nach Einschätzung von Wahlforschern davon, dass die AfD sich die Wahlteilnahme durch inneren Streit verbaute. Abgrenzung zur AfD Vom Extremismus der AfD grenzt sich die BiW ab. „Bürger in Wut sind eine bürgerlich-konservative Wählervereinigung“, sagt Timke. Der Bremer Spitzenkandidat Piet Leidreiter spricht von „wertkonservativ und liberal“. Allerdings fanden Medien auf der Liste auch einen Kandidaten, der an eindeutig rechtsextremen Aufmärschen teilgenommen hatte. Die Partei schloss ihn aus. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf Verbrechensbekämpfung und innerer Sicherheit, oft verknüpft mit der Frage von Zuwanderung. „Messerstecher konsequent abschieben“ war ein Wahlslogan. Finanziell hat die Kleinpartei Bündnis Deutschland die BiW im Wahlkampf unterstützt. Später wollen beide Kräfte fusionieren. Die BiW könnten damit „den politischen Wirkungskreis für unsere Mitglieder über die Grenzen des Landes Bremen hinaus erweitern“, sagt Timke.

(felt/dpa)