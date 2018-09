Bremen: Verfassungsschutz beobachtet AfD-Jugendorganisation

Junge Alternative im Visier : Bremer Verfassungsschutz beobachtet AfD-Jugendorganisation

Das Logo der Alternative für Deutschland (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Bremen/Hannover Die Jugendorganisation der AfD in Bremen wird vom dortigen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Ein ähnlicher Schritt wird aus Niedersachsen erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Junge Alternative werde seit der vergangenen Woche beobachtet, teilte der Bremer Senat am Dienstag mit. Zu den Gründen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Am Nachmittag will Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Vorgehen erläutern.

Ein ähnlicher Schritt wird aus Niedersachsen erwartet. Dort will Innenminister Boris Pistorius am Nachmittag vor die Presse treten und sich zur Jungen Alternativen äußern. Thema sei eine „aktuelle Maßnahme der niedersächsischen Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen“.

Landeschef Lars Steinke war zuletzt abgesetzt worden, nachdem er Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Verräter bezeichnet hatte.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen hatte es in Chemnitz in den vergangenen Tagen mehrfach rechte Demonstrationen gegeben, zu denen auch die AfD aufgerufen hatte. Am Rande der Kundgebungen kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen von Rechtsextremen.

In der Politik wurden daraufhin die Rufe nach einer härteren Gangart gegenüber der AfD lauter, die für die Radikalisierung mitverantwortlich gemacht wird. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte jedoch, die Voraussetzungen für eine Beobachtung der Partei „als Ganzes“ durch den Verfassungsschutz lägen derzeit nicht vor.

(mba/dpa/AFP/rtr)