Verdacht bestätigt : Mehr Wildschweine mit Schweinepest in Brandenburg

Berlin Es ist nicht bei einem Wildschwein mit Schweinepest geblieben. Der amtliche Verdacht bei fünf Tieren hat sich bestätigt. Und es könnten weitere Fälle hinzukommen.

Die Afrikanische Schweinepest weitet sich in Brandenburg aus. Die Tierseuche sei bei fünf weiteren toten Wildschweinen nachgewiesen worden, teilte das Bundesagrarministerium am Mittwoch in Berlin mit. Sie wurden in der Nähe von Neuzelle in Brandenburg entdeckt, unweit von dem Fundort des ersten deutschlandweiten Falles von Schweinepest. Hausschweine seien nach wie vor nicht betroffen. Das nationale Referenzlabor, das Friedrich-Loeffler-Institut, bestätigte in den fünf Fällen die Ergebnisse des Landeslabors Berlin-Brandenburg. Es sei davon auszugehen, dass das hochansteckende Virus vor dem Auffinden des ersten Kadavers in die Wildschweinpopulation eingetragen wurde.