Landesverfassungsgericht Brandenburg: Schriftstellerin Juli Zeh zur Verfassungsrichterin gewählt

Potsdam Der Brandenburger Landtag wählt zu Beginn der Plenarwoche sechs neue Richter für das Landesverfassungsgericht. Unter den Bewerbern wurde die Schriftstellerin und promovierte Juristin Juli Zeh gewählt.

Die Nachfolger für die in den kommenden Monaten ausscheidenden bisherigen Verfassungsrichter wurden in Potsdam vom Landtag für eine zehnjährige Amtszeit gewählt. Fünf der neuen Richter wurden im Anschluss vereidigt. Die Vereidigung von Juli Zeh, die nicht an der Parlamentssitzung teilnahm, soll später nachgeholt werden. Mit der Wahl gehört der Regisseur Andreas Dresen, der 2012 als Laienrichter in das höchste märkische Gericht gewählt wurde, künftig zu den Dienstältesten der neun Verfassungsrichter in Brandenburg.