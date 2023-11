FDP-Chef gerät immer stärker unter Druck Christian Lindners Ritt auf der Rasierklinge

Bislang gilt Christian Lindner in seiner Partei als der unangefochtene Anführer. Es gibt in der FDP auch weiterhin keine Person, die ihm den Parteivorsitz ernsthaft streitig machen würde. Dennoch ist der Brandbrief von 26 FDP-Kommunal- und Landespolitikern an die Parteispitze, den sie per „Bild“-Zeitung öffentlich machten, für Lindner ein Warnsignal. Die Gruppe kritisiert, dass sich die FDP mit ihrer Zustimmung etwa zum Atomausstieg bis zur Unkenntlichkeit verbogen habe. Die FDP-Hinterbänkler fordern vom Bundesfinanzminister den Austritt aus der Ampelkoalition.