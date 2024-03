Nach mutmaßlichem Brandanschlag in Brandenburg Innenministerin Faeser warnt vor gewaltbereiten Linksextremisten

Unbekannte hatten am frühen Dienstagmorgen einen Strommast in der Nähe des einzigen europäischen Werks des US-Autobauers in Brand gesetzt und die Versorgung unterbrochen. Die Produktion ruht deshalb nach Tesla-Angaben voraussichtlich bis Ende der Woche. Schon am Donnerstag hatten Umweltschützer und Tesla-Kritiker in der Nähe des Werks ein Protestcamp mit Baumhäusern aufgeschlagen. Die Aktivisten wollten nach eigenen Angaben den Widerstand der Anwohner gegen eine Erweiterung der Industrieanlage unterstützen – sie distanzierten sich am Dienstag von dem mutmaßlichen Anschlag. Die als linksextremistisch eingestufte „Vulkangruppe“ bekannte sich in einem Schreiben zu der Tat.