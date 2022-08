Brand in Grunewald : Schafherde in Sicherheit – Öffnung der Autobahn Avus noch am Mittwoch möglich

Schafherde in Sicherheit – Öffnung der Autobahn Avus noch am Mittwoch möglich

Brand in Grunewald

Berlin Noch gilt die Lage beim Brand im Berliner Grunewald als angespannt, dennoch sind deutliche Erfolg bei den Lösch- und Kühlungsarbeiten erzielt worden. Für eine Schafherde nahm die Sache am Montag schon mal ein gutes Ende. Und auch für die Öffnung der Autobahn sieht es gut aus.

„Die Schafe sind in Sicherheit!“, twitterte die Feuerwehr und löste damit Erleichterung bei vielen tierlieben Berlinerinnen und Berlinern aus. Denn seit Ausbruch des Brandes am Donnerstag machten sich viele Sorgen um die einige Dutzend Schafe.

Die Herde überstand zwar die Flammen und die Explosionen auf dem Sprengplatz der Polizei äußerlich unbeschadet. Allerdings hielt sie sich anschließend tagelang in dem einen Kilometer um den Sprengplatz gezogenen Sperrkreis auf, den Einsatzkräfte aus Sicherheitsgründen nicht ohne weiteres betreten konnten.

Der Schäfer hatte laut Feuerwehr für einen Wasservorrat von zwei Tagen gesorgt. Als der aufgebraucht war, drangen einzelne Feuerwehrleute und Polizisten mithilfe schweren Geräts zur Herde vor, um die Schafe mit neuem Wasser zu versorgen. Am Montag nun habe die Herde den Sperrkreis zum Teil selbstständig, zum Teil mit Unterstützung von Helfern verlassen, so die Feuerwehr.

Die Berliner Feuerwehr geht davon aus, dass die Sperrung der Autobahn 115 (Avus) noch am Mittwoch aufgehoben werden kann. „Es sieht gut aus“, sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Nachmittag. Der Sprengplatz sei gesichert worden, um so den Sperrkreis um den vom Brand betroffenen Bereich im Berliner Grunewald verkleinern zu können.